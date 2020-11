Volding utnemnd til framifrå undervisar

Nyheiter

Rune Krumsvik frå Volda, saman med Marit Ulvik og Elisabeth Norman, er blitt merittert som framifrå undervisarar ved Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Det opplyser Universitetet i Bergen og Khrono.

– Eg meiner at undervisning er like viktig som forsking. Eg har over tid sett søkelys på studentane si læring, på å utvikle undervisninga mi systematisk, forske på eigen undervisning, og på å dele erfaringar av tiltaka med kollegaer. Lagspel med studentar og kollegaer har vore både nødvendig og berikande for å utvikle undervisninga over tid, seier Krumsvik til uib.no.

Komiteen trekk fram at Krumsvik har eit medvite og systematisk blikk på korleis du kan vidareutvikle undervisning for studentane sitt beste.

– Kva fagaktuell kunnskap som kan brukast og korleis, og betydninga av å ha institusjonen sine strategiske mål som ei overordna ramme for undervisnings- og forskingsarbeidet.

Khrono skriv at Det psykologiske fakultetet vedtok ordninga med framifrå undervisarar i fjor.

– Det kom inn ti søknader om å få denne meritteringa då ordninga vart lyst ut i fjor haust, og no er altså dei tre første kandidatane meritterte.