Nyheiter

Politiet gjennomførte trafikkontroll i Hovdebygda søndag ettermiddag. Det vart skrive ut ni forenkla førelegg. I laserkontrollen vart ein bil målt til 103 km/t i 80-sona. Politiet opplyser at det vart gitt eit gebyr for manglande bilbeltebruk. I tillegg fekk ein bilførar kontrollsetel for ulovleg senka bil.