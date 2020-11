Nyheiter

I sommar hadde Volda E-sport stor suksess med å arrangere VES Summer Games. Laurdag var det duka for VES Winter Games. Fire lag konkurrerte i spelet League of Legends. Eit stort spel innan e-sporten med tusentals av spelarar. I kinosalen i Volda samfunnshus hadde Volda E-sport planlagt folkefest med mykje publikum, men koronapandemien gjorde at publikum ikkje fekk vere fysisk til stades. Gjennom samarbeid med medielina ved Høgskulen i Volda vart det produsert sending med levande bilete som vart strøyma.