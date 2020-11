To nye smitta i korona-utbrotet i Stad

Nyheiter

Stad kommune melder fredag morgon at to nye personar i kommunen har testa positivt for covid-19

Personane var allereie i karantene som nærkontaktar i husstanden til ein person med påvist smitte. Smittetilfellet er kopla til den kjende saka der smittevegen kan sporast tilbake til Bergen. Dei smitta er i heimeisolasjon.

Ut over desse to nærkontaktane er det ikkje påvist fleire pasientar med covid-19-smitte i Stad kommune siste døgnet. Det er no 9 personar i heimeisolasjon og 15 personar i karantene i kommunen.

Personar i karantene og isolasjon vert følgt opp vidare. Personar i karantene vert også testa på nytt om dei vert sjuke i karantenetida som varer 10 dagar etter siste kontakt med ein smitta person.