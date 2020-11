Rokken kafe stengt på ubestemt tid

Nyheiter

Kafeen på studenthuset Rokken er stengt på ubestemt tid, og dei tilsette er permitterte, melder avisa Møre.

– Det er veldig trist, og det sat langt inne for oss å ta denne avgjerda, men for å kunne drifte resten av studenthuset vidare må vi berre gjere det slik og stengje kafeen no, seier dagleg leiar ved Rokken Studenthus, Åge Staurset, til Møre.

Det er korona-pandemien som er årsaka til stenginga og permitteringane. Også i vår var kafeen stengt, men opna igjen etter studiestart. Sidan har kafeen blitt driven med stort underskot kvar einaste månad.

Studenthuset elles vert drive vidare, trass i at ein har maksgrense på femti gjestar, og må stengje dørene ved midnatt.