Mørenett kjøper høgspent-nett

Nyheiter

Mørenett kjøper Statnett sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal. Kontrakten vart signert torsdag.

Ei tydeleg føring gjennom salsprosessen har vore at nettet skal seljast samla til ein kjøpar i fylket.

Salet medfører ei vesentleg overføring av eigarskap frå statleg til regionalt nivå, og legg til rette for nye kompetansearbeidsplassar i fylket, melder Mørenett, som også meiner at deira eigarskap på sikt vil føre til lågare nettleige.

Mørenett er det største nettselskapet i fylket med det største nettmiljøet mellom Bergen og Trondheim, og med den einaste døgnbemanna driftssentralen i fylket.

Mørenett ynskjer ei samling av kraftnettet i fylket, i eit nøytralt, kompetent og effektivt nettselskap.

- Tidsrommet mellom signering av intensjonsavtale og endeleg avtale mellom Statnett og Mørenett har vore nytta til sonderingar rundt viljen til ei slik konsolidering. Diverre må vi konkludere med at tida no ikkje er moden for ei slik utvikling, seier adm.dir. Rune Kiperberg i Mørenett.

Som håper at denne transaksjonen skal medverke til å nå dette målet, og kjem difor med følgjande erklæring til dei andre nettselskapa i fylket:

«Mørenett erklærer at vi vil jobbe aktivt saman med dei andre nettselskapa i fylket for å greie ut grunnlaget for eit samla nettselskap i Møre & Romsdal. Målet bør være eit nettselskap basert på ein fusjonsmodell med desentral organisering og eigarstruktur innan regionen. Det er ein føresetnad at eit slik nettselskap vert eit nøytralt reindyrka nettselskap i samsvar med regelverket rundt funksjonelt skilje.

Mørenett erklærer at vi vil dele verdien av Statnett-anlegga som er under omklassifisering med dei andre selskapa som deltek i eit større nettselskap innanfor ein horisont på 12 månader.»