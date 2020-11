Nyheiter

Måndag morgon kolliderte to bilar på Ørsta-sida av Eiksundtunnelen. Politiet opplyser at det var ein person i kvar av bilane og at skadeomfang førebels er ukjent.

Naudetatane er på staden og vegen er stengd inntil vidare. Både Eiksundtunnelen og Helgehorntunnelen er stengde opplyser Vegtrafikksentralen. Omkøyring via Festøya.