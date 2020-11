Nyheiter

Ferjesambandet Hareid-Sulesund vert søndag omdirigert til Hareid-Solevågen. Overfarten vil ta om lag 1 time.

Årsaka er eit jordras som gjekk over fylkesveg 61, like aust for Sulesund ferjekai.

Politiet gjennomførte i natt eit overflatisk søk i området, og ifølgje Sunnmørsposten er det ingenting som tyder p åat nokon er tatt av raset, som gjekk ved Vindsneset i Sula.