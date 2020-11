Fjernsynsdagen

Nyheiter

Bestefaren spurde 8-åringen om dei skulle sjå på fjernsyn. «Er det TV eller Netflix» du meiner?» kom det frå barnebarnet. Det er faktisk enkelte ord og uttrykk som det i dag er ei slags aldersgrense på, –før og no. NRK er meir generelt den viktigaste språkprodusenten i Noreg. No er TV-kanalane mange, og språkpåverknaden har ulik styrke. Då alle såg på NRK-sendingane, kunne samtalane på ferja eller i matpausen ta utgangspunkt i den same sendinga kvelden før.

Fjernsynet spelar ei stor rolle i samtida, og det som vert vist på TV har stor makt. TV er ein viktig informasjonskanal, og kan dermed påverke og forme den offentlege debatten, politiske prosessar og avgjersler.

I november 1996 heldt FN sitt første internasjonale TV-forum. Representantar frå media møttest for å diskutere fjernsynet si rolle i ei verd i endring. Gjennom ein FN- resolusjon vart det då vedteke at 21. november skulle vere ein internasjonal TV-dag.

Stortinget vedtok i 1957 å innføre fjernsyn i Noreg. I 1958 var det 13 tilsette i NRK Fjernsynet. 235 husstandar hadde TV-lisens tilpassa ein einaste TV-sendar. I 1960 kom dei ordinære sendingane, og talet på lisensar hadde auka til 16876 og det var 100 tilsette. 20. august 1960 kunne kong Olav erklære fjernsynet i Noreg for opna.

Vi hugsar at dei første og viktigaste sendarane her lokalt var frå Gamlemsveten og Bremanger. Ved olympiaden i 1964 kunne vi sjå TV i eit apparat på scena i Follestaddalen Samfunnshus. I Vikegata kunne vi utandørs sjå og høyre sendingar frå televisjonsfirmaet til Einar Flø. TV-antennene kom opp både her og der berre ein kunne finne gode nok signal, kanskje i ei tre på andre sida av vegen. Vi kunne sjå kven som fekk seg TV-apparat. Når vi såg på skiskyting, var det ballongar som var blinkar. Og alt var i svart-kvitt. I debattprogram sat deltakarane og røykte. Nyhenda vart mykje større, og frå november 1969 sende NRK direkte fotballkampar, såkalla tippekampar.

I 1971 diskuterte Stortinget om fargefjernsyn skulle innførast i Noreg. Det var i denne debatten dåverande stortingsrepresentant og seinare kringkastingssjef Einar Førde sa: «Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar.» Kong Olav si nyårstale i 1971 var ein tjuvstart og første sending i fargar i norsk fjernsyn. Frå 1975 var det ordinære farge-TV- sendingar frå NRK. Vi har hatt TV2-sendingar sidan september 1992. NRK2 kom som eit alternativ i 1996.

Då fjernsynet kom, vart heimane og kvardagane endra. Det vart sagt at familiekretsen vart omgjord til ein halvsirkel. Besøktala til kinoane minka, – folk sat oppglødde framfor TV-skjermane heime. I ei tid med ein eller få kanalar kunne gatene vere nesten folketome når dei mest populære programma vart sende. Eller som det vart hevda: Tysdagskveldane høvde best for kor-øvingar og andre samkomer, for då var det finsk fjernsyns-teater.

På hotell, kafear, kantiner og andre samlingsstader var det TV-stover. Etter kvart kom det også TV på kvart hotellrom. Og i aviser og vekeblad var det artiklar og reportasjar i høve det nye mediet. Postkorta følgde opp med nyare motiv, og TV-skjermen vart profilering på fleire vis. Her vart det høve til å vise omverda at verda hadde kome nærmare. Slik var det.