Politiet opplyser på Twitter at det har vore ei trafikkulykke i Volda, onsdag ettermiddag.

– Melding om trafikkuhell mellom Hjartåbygda og Rotsethorntunnelen. Einsleg bil har køyrt av vegen og inn i rekkverket. Det er snø på vegen. To vaksne og to born i bilen. Dei opplyser at dei ikkje er skadde, melder politiet.