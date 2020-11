Ordførarane Sølvi Dimmen og Stein Aam om tingretten

– Frp må vise at dei er til å stole på

– Framstegspartiet har eit stort ansvar. Dei må vise at dei er til å stole på, og at lovnaden frå mai om at dei ikkje vil leggje ned tingretten og jordskifteretten står ved lag.