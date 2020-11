Utandørs julemesse for første gong

Nyheiter

- Etter omstenda med korona-epidemi, er vi veldig godt nøgde med resultatet av julemessa vår.

Det seier Marit Dalen Aarseth, som er medlem i julemessekomiteen til Norsk Luthers Misjonssamband. I rundt femti år har det vore ein fast tradisjon med NLM si julemesse i Ørsta, - først var det Norrøna Kafe som var staden for messa, og deretter Ørsta Bedehus.

-I år måtte vi gjere ein vri, og arrangere utandørs messe ved bruktbutikken på Ose. Vi lurte på om det ville kome folk, men i løpet av laurdagen var det vel 120 innom, seier Aarseth.

Ein fekk inn 93.000 kroner – og då er også loddsal på førehand medrekna. Dei siste åra har ein fått inn rundt 130.000 kroner, så dette vart jo litt under det. Men som sagt – eit flott resultat slik stoda no er, seier Dalen Aarseth, som legg til at komiteen er takksam til alle som har støtta messa.

På messa vart det seldt handverk, lefser, flatbrød, kransekaker, julemat og kristen litteratur. Og smittevernreglane vart følgde til punkt og prikke, med avstand, spriting og registrering av alle med namn og telefonnummer.