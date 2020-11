Skal vurdere skredfaren ved Christan Gaard

Nyheiter

Daniel Storeide skal gå i gang med ei skredvurdering av Christian Gaard på Trandal, og søkjer Næringsfondet i Ørsta om 65.000 kroner i støtte til dette.

- Eg har innhenta tilbod frå fleire aktørar, og fått det lavaste tilbodet me Skred AS. Dei har også kapasitet til å gjennomføre dette i år. Dette kan være ein fordel kostnadsmessig, då det er foreslått at skredvurderingar skal gjennomførast med to geologar etter nyttår, skriv Daniel Storeide i eit brev til Odd Magne Vinjevoll på Ørsta Næringskontor.