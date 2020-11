Nyheiter

16 av 20 husstandar i Austefjorden ynskjer at barna skal gå på skule i Volda sentrum, men det ser ut til at det er politisk fleirtal for at Hornindal skule vert nærskule for Austefjorden frå neste skuleår.

Foreldra uttrykkjer si store skuffing over dette i eit brev til politikarane i Volda, ført i pennen av Victoria Leite Høydal, og skriv mellom anna:

«Det er med stor vantru at vi 11. november kan lese at tenesteutvalet for oppvekst og kultur (TOK) tilrår alternativet «Alle mot Hornindal». Kvar er demokratiet i dette?»

Foreldra understrekar at hovudtyngda av husstandane med barn jobbar i Volda – Ørsta, og at dei difor ynskjer at barna skal gå på skule i Volda sentrum – for å få kvardagen til å gå opp.

Som svar på logistikkproblematikken har Senterpartiet lagt fram eit forslag om SFO ved Austefjord barnehage. Då startar og avsluttar barna skuledagen i Austefjorden, og vert skyssa med buss til og frå Hornindal til undervisning.

«Forslaget er nok godt meint, men vil ikkje fungere i praksis. For det første har liknande løysingar vore prøvd tidlegare med å etablere eit såkalla oppvekstsenter i Austefjorden. Administrasjonen tilrådde ikkje eit slikt senter, då det på langt nær ville gi økonomisk gevinst», skriv foreldra, som legg til at dei ikkje har ytra ynskje om SFO i Austefjorden.

Foreldra er sikre på at om ikkje Fyrde og Høydalen får sokne til Stor-Øyra (Volda sentrum), kjem dei fleste til å søkje seg dit for å få kvardagen til å gå opp. Men då må dei betale skyssen sjølve, skal ein tru på signala frå kommunen.

«Det at kommunen årleg sparer 2,7 millionar kroner på nedlegginga av Austefjord skule, men ikkje kan koste på oss ein skuleskyss til 250 000 kroner (til sentrum) er kvalmt og distriktsfiendtleg», skriv foreldra.