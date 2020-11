Paulus, presidentval og pandemi

Nyheiter

Som mange andre, har eg har prøvd å følge med på presidentvalet i USA. Uavhengig kva ein skulle meine om resultatet, synest eg det er trist å sjå kor mykje uvenskap det amerikanske folket har opplevd i denne valkamp- perioda. Naboar har slutta å snakke med kvarandre, familiar og kyrkjer opplever splittingar, og mange sit igjen med vonde kjensler. Valkampen har vore prega av «oss» mot «dei», og det er aldri godt i lengda for eit folk som skal leve side om side i åra som kjem etter valet.

Samstundes har pandemien råka USA hardt og ført til sosial distansering. Når folk stenger seg inne, mistar ein dei vanlege møteplassane. Vi er avhengige av dei gode menneskemøtene der vi kan finna kvarandre på tvers av politiske interesser, og sjå at vi i bunn og grunn er mennesker som sit i same båten, alle saman.

Bibelens Paulus levde i ei anna tid enn oss. Men kanskje strevde han med nokre av dei same menneskelege mekanismene blant kyrkjene han hadde planta.

Trass i bodskapen om kjærleik vart var fleire kyrkjer prega av indre strid. Det var ulik tanke om liv og lære, og ikkje sjeldan ville folk ta bodskapen til inntekt for eigen posisjon og makt. Paulus får eit svare strev med å skrive brev for å rettleie dei som best han kan. Men same kor gale det var stilt, mista han aldri trua på at dei skulle klare å finne ein veg saman. Det var i fellesskapet redninga var. Og medisinen virka. Den kristne trua overlevde og vaks, trass i heftig motgang.

I pandemi-tida vår har mange mista stadane der fellesskapet skulle vere den helbredande medisinen for oss. Konserten, festen eller middagen med den gode samtalen forsvann. No går vi ei rar juletid i vente, kva skjer no?

La oss likevel sjå framover med håp, og ta til oss orda frå den brevskrivande Paulus som visste kva han snakka om. Hans oppmuntring til kyrkjelyden i Filippi er skrive frå ei fengselscelle der han sjølv no er fange på grunn av si tru på Jesus. Hans ord kjem frå sjelsdjupet, ei overtyding som fengslet ikkje kan ta ifrå han: Trass all isolasjon og motlause går vi aldri åleine, likevel.

Preiketekst

2 Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3 Eg takkar alltid min Gud når eg tenkjer på dykk. 4 Og alltid, i alle mine bøner, bed eg for dykk alle med glede. 5 For heilt frå første dagen og fram til no har de hatt del med meg i evangeliet. 6 Og eg er viss på at han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi dag.

Fil 1,2-6