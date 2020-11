Nynorsk skal framleis vere språket

Nyheiter

Det er tilrådinga frå utdannings- og kompetanseutvalet i fylket, til fylkesutvalet og fylkestinget seinare i november – og desember.

I møtet i utvalet fremja Monica Molvær (H) forslag om at fylkeskommunen skal vere språknøytral, men berre Høgre og Frp røysta for dette, og forslaget fall.

Vidare i vedtaket står det: Dei vidaregåande skulane skal bruke det språket som vertskommunen bruker. Dei vidaregåande skulane skal leggje til rette for at det skal vere like lett å halde på språket sitt for nynorskelevane som for bokmålselevane.

Det siste punktet kom med etter framlegg frå Anders Lindbeck (SV).

Bakgrunnen for at saka var oppe til handsaming er at det kjem ei ny språklov der føremålet er å gi norsk språk lovfesta og sterkare vern.

Lova kjem til behandling i Stortinget hausten 2020 eller på nyåret 2021.

Språklova skal erstatte den gjeldande mållova.