Det gror i skiskyttarmiljøet

Nyheiter

Sidan midten av september har dei hatt 10 samlingar på den flotte skiskyttarstadion oppe på Reset. Dei har lært mykje om det grunnleggande og allereie blitt flinke til å treffe blink.

På skiskyttarskulen har foreldra samstundes fullført Norges Skiskytterforbunds Foreldrekurs. Dei har lært like mykje om skiskyting, sikkerhet, liggestilling, pusteteknikkar, standplassdrill og riktig avtrekk som barna. Dei har fått skote og øvd seg nesten like mykje, så no kan dei trygt hjelpe til på treningane framover.

Skiskyttarskulen er om hausten og da er det joggesko og rulleski som vert brukt. No ventar dei berre på ein snørik vinter så dei får fly rundt i anlegget på nysmurde ski og skyte «midt i» eller «kant inn».