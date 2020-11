Vil opne ny felles legevakt i februar

Nyheiter

Det kjem fram i sakspapira til levekårsutvalet.

Kommunane på Søre Sunnmøre har tidlegare gjort vedtak om etablering av legevaktsentral og nattlegevakt saman med den nye legevakta for Volda og Ørsta. I tillegg er det planlagd å legge oppgåver knytt til handtering av koronapandemien til den nye legevaktorganisasjonen.

– Den nye legevakta er planlagd for å handtere den venta trafikken på legevaktsentralen, nattlegevakta og legevakt kveld og helg. Det er likevel ein infrastruktur og grunnbemanning som vil kunne handtere eit større tal pasientar på legevakt enn det vi ventar å få på det jamne i Ørsta og Volda, utan at det må ei omfattande utviding til. Om fleire kommunar ønskjer eit utvida samarbeid om legevakt, ligg det altså til rette for dette innanfor rammene av vertskommuneavtalen, står det i sakspapira.

I saka står det at det ved etablering av Søre Sunnmøre legevakt vil verte ei kvalitetsbetring av legevakttenestene, både på systemnivå og i den enkelte pasienthandtering.

– Ei godt fungerande og kvalitetssikra legevaktteneste er også ein vesentleg faktor for rekruttering av fastlegar. Desse forholda vil truleg gje positive effektar for folkehelsa.

Etablering av den nye legevakta vil gje ein meirkostnad for Ørsta kommune i høve tidlegare drift. Samla kostnadsauke for kommunen for legevaktsamarbeid vert to millionar kroner frå 2021.

Dersom fleire kommunar på ytre Søre Sunnmøre sluttar seg til legevakt på kveld/helg, vil kostnadene kunne verte redusert ved at utgiftene vert fordelt på fleire kommunar.

– Beredskapen vert styrka som følge av denne etableringa, og legevaktorganisasjonen vert godt rusta til å handtere ulike beredskapsmessige tilhøve, står det i saka.

Det er no utarbeidd vertskommuneavtale for det nye samarbeidet, og administrasjonen rår til at denne vert godkjent. Saka skal opp i levekårsutvalet 18. november, og vidare til formannskap og kommunestyre for endeleg godkjenning.