Signerte avtale om tøffe oppdrag

Nyheiter

Tussa Energi har signert rammeavtale med Vertikal Service AS for mellom anna inspeksjon, vedlikehald og sveising. Avtalen varer i to år.

Dei siste åra har Vertikal Service samarbeidd tett med Tussa Energi på fleire prosjekt.

– Vi er svært nøgde med denne avtalen. Vi har utført fleire oppdrag for Tussa Energi før, og ser på denne avtalen som ei tillitserklæring, seier Leif Røv, sjef i Vertikal Service.

Kraftverksjef i Tussa, Terje Myklebust, fortel at dei første gong samarbeidde med Vertikal Service allereie i 2004, då dei bygde Trandal kraftverk.

-Siden den gongen har dei vore med på store og små prosjekt – det største var moderniseringa av Tussa kraftverk i 2018. Mykje av arbeidet skjer på bratte og utfordrande stader, i lukesjakter, rør og vasstunellar. Det gjer at det vert stilt høge krav til sikkerheit, seier Myklebust.