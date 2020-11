Klare med kalendrar trass korona

Nyheiter

Adventskalenderen er den viktigaste inntektskjelda for Ørsta Røde Kors hjelpekorps. Dei siste åra har rundt 3000 kalendrar blitt selde årleg.

– Det håper vi å klare i år også, seier Marit Steinnes og Kine Sætre i styret i Ørsta Røde Kors hjelpekorps.

Berre at i år så skaper koronaen kluss i opplegget.

– Vi har brukt å kome på dørene til folk, men det vil vi ikkje gjere i år på grunn av smittefaren. I staden vert det bestilling via vipps, og så har vi sal på Alti onsdagar og fredagar, fortel dei to.

Stor apparat

Opplegget er: Den som bestiller via vipps skriv inn adressa. si. Så vert kalenderen levert dit. Og onsdagar og fredag er det stand på Alti, to timar om formiddagen og to timar om ettermiddagen.

– Og så skal vi stå ute ved Alti laurdagar, fortel Steinnes og Sætre.

Dessutan kjem medlemmene til å selje gjennom sine nettverk, og kalendrane kan kjøpast i butikkane

Hovudpremien er eit gåvekort på 20.000 kroner.

– Det har vore eit aktivt år for hjelpekorpset, med mange redningsaksjonar. Så det er behov for oss. Heldigvis har folk vore flinke til å støtte oss, seier Marit Steinnes og Kine Sætre.

Dei viser elles til facebook-sida til hjelpekorpset når det gjeld opplegget for kalendersal.