Sist veke fekk kommunestyret lese den slåande rapporten om tilstanden til symjehallen. Irene Graskopf, seksjonsleiar eigedom, orienterte om vegen vidare i formannskapet tysdag.

– Betongkonstruksjonen er dårleg, det tekniske anlegget er utdatert og skadane i bassenget er akselererande. Bassenget er i ein dårleg tilstand, sa Graskopf.

Kommunen skal prøve å utbetre skadane, men Graskopf understrekar at bassenget likevel ikkje vil stette alle krav og forskrifter.

– Vi har funne to område på om lag to kvadratmeter der vi må bytte flis. Det er ikkje hald i dei og flisene er lause. Det er og lekkasje i fugene enkelte stadar. I armeringa er det rustdanningar grunna at vatnet tek nye vegar inn i bassengveggane. Når armeringa vert svekka mister eggen motstand til å halde på trykket.

Den eine bassengveggen er heller ikkje rett lenger, men har fått ein boge.

– På det meste er avviket på tre centimeter. Vi skal få gjort det vi kan og prøve å fylle vatn i bassenget.

Seksjonen har fått fleire spørsmål om bassenget har blitt fylt opp for fort tidlegare. Ifølgje Graskopf har ikkje det skjedd.

– Vi har fylt bassenget slik det skal gjerast. Når vi skal prøve å fylle det på nytt må vi vere ekstra forsiktige. Vi veit at det er skade i konstruksjonen og må kontrollere på ny når vi fyller bassenget opp. Blir det ytterlegare akselerasjon i skadane må vi stenge. Går det bra vil vi halde fram med anna arbeid.

Det er fleire utbetringar som må gjerast i bassengområdet og i det tekniske anlegget.

– Vi vil gjere tiltak i samråd med verneteneste, kommuneoverlegen, brannvern og andre instansar. Vi kjem ikkje til å ta nokon risiko på vegner av brukarar og tilsette. Er ikkje forholda trygge kan vi ikkje opne bassenget.

Når bassenget er fylt med vatn, og skadane er kontrollert, vil det ikkje bli tappa ut att.

– Det er ikkje ein god situasjon same kva vi gjer. Vi vil kontrollere rørsle i veggen når bassenget er fylt og innførte rutinar for sjekk.

Graskopf seier at situasjonen er kritisk for symjebassenget.

– Vi har ikkje nokon garanti for kor lenge vi kan halde det ope. Det kan vere at vi må stenge det med ein gong. Kanskje kan vi halde det ope ein månad, eit år eller i fire år. Eg vil på det sterkaste oppmode om at arbeidet med nytt bassenget vert starta opp.