Og namnet er..

– Namnet vert «Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur».

Det fortel direktør for Nynorsk kultursentrum i Ivar Aasen-tunet, Per Magnus F. Sandsmark.

I eit notat tidlegare i år frå styret i stiftinga Nynorsk kultursentrum stod det m.a. at Nynorsk kultursentrum vert forveksla med Nynorsksenteret ved Høgskulen og også vert omtalt som Nynorsk kulturmuseum og Nynorsk kultursenter. «Namnet Nynorsk kultursentrum er vanskeleg, og merkevara litt utydeleg.»

Rår til å halde på Nynorsk kultursentrum Fleirtalet av medlemmene i Rådet i Nynorsk kultursentrum er skeptiske til namneendring. Dei vil halde på eksisterande namn.

Andre namneforslag vart lagt på bordet, og «Nynorsk no» låg høgt i teten over eventuelt nytt namn. Men no har styret sagt sitt etter at også fleirtalet i rådet var skeptiske til namneendring.

– Namnet vert «Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur». Dette i tråd med direktøren si tilråding, både til styret og til rådet, seier Sandsmark.