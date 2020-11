– Kan påleggje heimekontor

Nyheiter

– Bedrifter kan påleggje tilsette å ha heimekontor, svarar Ørsta kommune på spørsmål frå ein arbeidstakar som har fått pålegg om dette.

Arbeidstakaren arbeider i ei verksemd i Ørsta kommune, og fekk førre veke beskjed om at det vart innført heimekontor. Det vart vist til dei nye nasjonale retningslinene.

Spørsmålet til kommune si smittevernleiing er om ei bedrift kan påleggje dette.

– Generelt vil vi presisere at det er opp til den einskilde verksemda å vurdere kva som er naudsynt og tenleg for drifta deira i den situasjonen vi no er i. Det er verksemda sjølv som har oversikt over ulike faktorar som er avgjerande for kva tiltak som bør setjast i verk. Det kan ikkje kommuneoverlegen ha for kvar enkelt bedrift i Ørsta kommune, heiter det i svaret frå rådgjevar Torill Romestrand Hjelle i Ørsta kommune.