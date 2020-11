Vil ha ny bru over Ørstaelva

Nyheiter

Det skriv John Hauger til Ørsta kommune. Han er seksjonsleiar plan og trafikk i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Saka gjeld omfattande planar for området frå Mosflata i retning sentrum – på begge sider av Ørstaelva.

Det har vore to møte mellom fylkeskommunen og ordførar og kommunedirektør i Ørsta.

I ei referatsak til formannskapet står det m.a.: – Det er planlagt ny bru på E39 over Ørstaelva – Osbrua. I samband med bygging av denne meiner kommunen det er behov for omkøyringsveg via fv. 5902 (mot Melsbygda), med ny bru over Ørstaelva ved Mosflatevegen, og vidare inn på fv. 655. Samstundes meiner kommunen det vil vere behov for utbetring av fv. 5902 frå krysset mot E39 mot Smådalane.

Dersom desse planane vert realisert, vil fv. 655 verte omklassifisert til kommunal veg. I dette ligg også at kommunen tek over vedlikehaldsansvaret for Rossåbrua og Kyrkjebrua på denne vegen.

– Ørsta kommune ønskjer ei avklaring på om det er grunnlag for å jobbe vidare med ei slik løysing, og dermed starte ein reguleringsprosess, står det i brevet frå fylkesmannen, som ikkje legg skjul på at den kortsiktige økonomiske situasjonen for denne type prosjekt i fylkeskommunen er vanskeleg.

– Det er likevel slik at vi må evne å sjå dei langsiktige løysingane utan å vere bundne opp av den økonomiske situasjonen akkurat no. Ideen og tanken som Ørsta kommune fremmer er god, skriv Hauger.

Men i og med at dette vil vere ei løysing som vil få langsiktige økonomiske konsekvensar for fylkeskommunen må ei prinsippavklaring om å starte ein reguleringsplan handsamast politisk.

– I det ligg at vi må legge fram ei sak som syner fordelar og ulemper, mellom anna dei langsiktige økonomiske konsekvensane. Slik saka ligg føre akkurat no, meiner vi det er behov for grundigare undersøkingar før vi kan legge fram ei gjennomarbeidd sak. Eit eventuelt prosjekt må sjå på heile strekninga frå godkjent reguleringsplan på Ose, fram til Mosflatevegen. Kommunen må utarbeide eit forprosjekt som mellom anna syner eit kostnadsestimat og ei vurdering av grunnforhold i tenkt vegtrase. Dette vil igjen danne eit grunnlag som vi må vege opp mot alternative løysingar før vi kan legge fram saka for politisk handsaming, skriv Hauger.