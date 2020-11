Får over ein halv million kroner

Nyheiter

– Den ekstraordinære tildelinga til Sunnmøre Kulturnæringshage på over ein halv million er svært gledeleg og vil gjere det mogleg for dei tilsette i næringshagen å tilby rådgiving utan kostnad for eit auka tal bedrifter som er råka av COVID-19 konsekvensane, seier dagleg leiar Martin Foldal i Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda i ei pressemelding.

9. oktober vedtok Stortinget ei endring i statsbudsjettet for 2020 som medfører tildeling av ekstraordinære midlar til næringshageprogrammet. Det regionale innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda fekk tildelt 510.000 kroner i dette vedtaket, og tildelinga medfører at næringshagen kan auke rådgivingsaktiviteten for bedriftene som deltek i næringshagen sitt program.

– Dei kreative kulturnæringane var mellom dei fyrste som på grunn av COVID-19 måtte stenge ned i vår, og fleire av bedriftene og deira underleverandørar fekk nasjonale krav om innstrammingar denne veka. Særleg hardt går det sjølvsagt ut over dei som er tufta på å samle publikum, men heile den kreative klynga som har tyngdepunkt i Volda opplever krevjande tider og behov for omstilling, heiter det i pressemeldinga.

Sunnmøre Kulturnæringshage er med i det nasjonale næringshageprogrammet som Selskapet for industrivekst, SIVA, har programansvaret for. Statsføretaket SIVA utviklar, eig og finansierer ein nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, med inkubatorar, næringshagar, katapult- senter, innovasjonsselskap, i tillegg il innovasjonssenter og industribygg.