Nyheiter

Ein bilførar vart tatt i å køyre 79 kilometer i timen i 50-sona i Kyrkjegata i Ørsta seint søndag kveld. Det var UP som hadde laserkontroll. Politiet skriv på Twitter: UP har gjennomført ein laserkontroll i 50 sona. Seks forenkla førelegg. Eit beslag for å ha køyrt 79 km/t."