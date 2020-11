Jublar under korona

Alt tyder på at den høge aktiviteten skal halde fram. Det kokar i hyttemarknaden

Nyheiter

– Ja, det går veldig bra for oss. Per 1. november hadde vi ein vekst på over 22 prosent samanlikna med fjoråret, fortel marknadssjef Kristian Ose Silseth på Bygg 1 på Rystelandet.