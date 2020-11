Nyheiter

Slik høyrer eg frå tid til anna pårørande seie i sørgesamtalar. Eg synest på mange måtar det er eit vakkert utsegn. Det er eit sterkt uttrykk for at den som er død vart sett på som eit godt menneske. Eit menneske med mykje omsorg, som stod opp for dei rundt seg og som gjerne ofra mykje av si eiga tid og sitt eige liv for å skape noko godt for andre.

Samtidig har både Jesus, Paulus, Martin Luther og lærarane mine på Misjonshøgskulen lært meg at det er ikkje heilt slik det er. Plassen vår i Guds rike er ikkje vår på grunn av vår kjærleik og våre gjerningar, men på grunn av Jesu kjærleik og hans død.

Tanken om at vi kan gjere oss fortent til ein plass i Guds nærleik er på ingen måte ny. I preiketeksten denne søndagen er det Peter som etterspør løn og forteneste. «Kva med oss,» spør han, og held fram «vi har gått ifrå alt og følgt deg.» Det er som om han må sikre seg at det valet han tok då han slo følge med Jesus verkeleg var verdt det. Han har vel ikkje forlate alt for ingen ting.

Les vi vidare ser det først ut til at Peter får det svaret han sikkert ynskte seg. Jau då, han skal få løna si. 100 gonger skal han få att det han har gått frå for evangeliet si skuld. Og det er berre løna i denne verda. I tillegg skal han få evig liv i den komande. Det må vel vere eit godt stykke over tariff?

Men ... Ja, det er alltid eit men ... Og i denne vesle samtalen, attpåtil to men. Først: «Men han skal og bli forfølgd» og deretter: «Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.»

Å stå opp for evangeliet, kjærleiken og dei svake har alltid skapt og vil alltid skape motstand. Rettferd ber nemleg alltid i seg eit skifte. Ei forandring av maktbalansen. Ein omstokk av dei utdelte korta og dei trekte kølappane. Nokon må ofre noko for at andre skal få.

Og så er det nettopp det evangeliet er, ein gigantisk snuoperasjon og utdeling av nye kort. Det andre «men» i teksten er nemleg at Jesus snur opp ned på køen. Dei med det høgste talet blir slept fram og dei som trudde dei var på sikker plass står plutseleg bakarst i køen. Jesus altså, ein irriterande fyr. Eg gjekk jo frå alt ...

Men Jesus kallar oss ikkje til løna arbeid. Han kallar oss til kjærleik. Til å vere med å kjempe for ei meir rettferdig verd. Vere med å snu køen, løfte opp dei som ligg nede og dele ut nye kort til dei som sit med den dårlegaste handa. Det er det som er evangeliet! Det er det vi er kalla til!

Men vi skal ikkje gjere det for å sikre oss ein plass i himmelriket. Der har vi alt ein plass. Og der speler det ingen rolle kva nummer vi har på kølappen eller kva kort vi har på handa. Der er det god plass og høgt under taket. Og godt er det ...

Markus 10,28-31

28 Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg.» 29 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Ingen har forlate hus eller brør eller systrer eller mor eller far eller born eller åkrar for mi skuld eller for evangeliet skuld 30 utan at han skal få det att hundre gonger. Her i denne tida skal han få hus, brør, systrer, mødrer, born og åkrar, men han skal òg bli forfølgd – og i den verda som kjem, skal han få evig liv. 31 Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.»