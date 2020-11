Dans deg glad!

Nyheiter

Dans kan vere så mangt; – dans av glede, pardans, åleinedans, runddans, selskapsdans, konkurransedans og mykje meir. Dans med fysisk nærkontakt har vore drøfta og vurdert i mange samanhengar, og stundom forbode.

Noregs Ungdomslag hadde i 1934 slike føresegner «Um dans i lagi»: «Runddans er forbode på vanlege møte. Årsmøtet i fylkeslaget avgjer um offentleg dans (runddans) skal vera forbode, og slær fast kor mange lagssamkomer eller kor stor procent av desse kan vera festar med løyve til runddans. I fyresegnene for ungdomshusi bør det vera sett ei grense for kor mange gonger det kan vera runddans i huset um året. Lagi søkjer samarbeid med andre samskipnader um avgrensing av runddansen. Moderne dans (jazz og liknande) høyrer ikkje heime i ungdomslagi.»

I bladet Aktuell (1947) vart det siste i jazz og dans omtala slik: «Det later ikke til å være noen grenser for villskapen i moderne dans. Så vel musikken som de opptredende er negre, og salen koker av rytme i den besettende fasongen som bare negrene klarer å gjennomføre. Men smukt er det ikke å se på –».

Artikkelen var illustrert og det vart vist til at orkestra kjempa om dei beste variantane av Red Hot, Jitterbug og kva dei heitte alle dei moderne eksplosjonane på dansegolvet.

I ein reklame for Tandberg bandopptakar i 1959 vart det reklamert for kor flott det var å kunne ta opp dei nye platene frå «Top Twenty» frå Radio Luxembourg, og at det då var klart for eit ferskt repertoar, – «og gled deg over at du kan spille dem om igjen, og du må heller ikke glemme all den fine dansemusikken du kan ha på lydbåndet. Tenk på fordelen ved å spille opp til dans med non-stop musikk. Ikke noe kluss med skifting av plater osv.»

Frå meir heimlege trakter kunne Einar J. Aambakk (1904–95) i livsminna han skreiv i 1981 fortelje dette frå si ungdomstid: «Laurdags- eller søndagskvelden var det berre å kome seg ned på landsvegen, så var det ikkje lenge før du møtte på ungdom som gjekk etter vegen. På vegkrysset i Nakkestranda dansa ungdomen på grusvegen, og dei som ikkje dansa spaserte på vegen langs Vatnevatnet. Her var korkje fyll eller slagsmål, sjølv om her samlast ungdom frå både Ørsta, Volda og Hjørundfjord».

Mange av oss har danseminne frå Idavollen, Hovdebygda Ungdomshus, Volda Samfunnshus, Høgtun i Vikebygda og elles i bygdene kring oss. Nemnast kan også dans og samkomer på hotella, på «Fogli» og diskotek i ungdomshus og skulelokale. Variantane i tilboda har vore mange. No er det nesten ikkje slike tilbod lengre. Dansen er meir privatisert og tilfeldig. Mange har glede av radioprogrammet «På dansefot» i NRK onsdags- og laurdagskveldane leia av Erik Forfod. Norges mest populære dansebandprogram har gått sidan 1994.

Det som skaper glede og opp- levingar vert gjerne også formidla som postkort. Mykje dansemoro er illustrert på teikna og fotograferte kort, både i reiselivet, i underhaldningsverda, i nisseverda og i feiringar og høgtider. Mangfaldet er så stort at det lett kan vere eit gildt samle- område i postkortverda også.

Dans deg glad!