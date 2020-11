Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Dagen startar med for lite tid og frukost i handa på veg til bilen, pendlar dagleg til kontoret til Havila Shipping i Fosnavåg. Dagen på jobb går enkelt og greitt ut på å halde flåten i arbeid til ei kvar tid på befraktningsavdelinga, mitt ansvarsområde. Mi hovudoppgåve er å sørgje for at dei skipa som har korte jobbar (båtane i det så kalla spotmarknaden) kjem raskt inn på nye jobbar. Det er godt å kome heim til kjærasten etter enda arbeidsdag der ho ofte likar å overraske med sine fantastiske matrettar og dei gode samtalane.