Stoppa fest med nær 40 deltakarar

Nyheiter

Natt til laurdag måte politiet stoppe ein fest i Volda. Mellom 35 og 40 personar var til stades på festen, ifølgje politiet sine siste korrigerte tal.

I den fyrste meldinga som politiet tok i mot, heitte det at det var det kring femti personar var på festen. Politiet rykte ut med ein patrulje. Då politiet kom, talde dei ca. tretti personar, men det er no korrigert til mellom 35 og 40 personar.

- Saka vert etterforska, og om det er brot på smitteverreglane er eit av momenta som vert undersøkt, opplyser operasjonssentralen til Møre og Romsdal politidistrikt, til Møre-Nytt.

Det vert stadfesta overfor Møre-Nytt at det handlar om ein fest med studentar.

Politiet melde fredag at den auka smittespreiinga gjer at politiet no vil følgje opp med meldingar og kraftige bøter for brot på smitteverneglane. Det gjeld både nasjonale og kommunale/regionale reglar.