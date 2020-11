Ropstad-bønn til kommunane: Ikkje steng ned alt for barna

Nyheiter

Torsdag kom regjeringa med nye, strenge koronatiltak, og no er det opp til kommunane å ta eigne grep. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber lokalpolitikarane om å ha to tankar i hovudet samtidig.

– Hovudbekymringa mi er at barn og unge som har det vanskeleg og i lang tid har opplevd mindre aktivitet, står i fare for å oppleve meir einsemd og isolasjon dei neste vekene, seier han til NTB.

– Dei kan miste eit heilt nødvendig tilbod, nokon å snakke med eller nødvendig psykisk helsehjelp, seier statsråden.

Regjeringa har ofte understreka at barn og unge i så stor grad som mogleg skal skjermast frå smitteverntiltak. Likevel er erfaringa at mange kommunar har teke ressursar frå helsetenester for barn og unge og sett dei inn i koronahandteringa.

Helsesjukepleiar

Konkret ber Ropstad om at kommunane ikkje tek frå barn og unge tilbodet om ein helsesjukepleiar å gå til.

– La dei vere der dei er, er det enkle bodskapet hans.

Mange kommunar opplever no store smitteutbrot og eit omfattande arbeid med smittesporing, som inngår i TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene).

– Det treng ikkje vere ein helsesjukepleiar som utfører TISK-oppgåver, seier statsråden, og ber kommunane tenkje kreativt og finne andre til å hjelpe til i koronahandteringa.

Ropstad understrekar òg at kommunane skal gjere ei risikovurdering av kva konsekvensar stengde tenester kan få for sårbare barn og unge, og setje i verk kompenserande tiltak.

Regjeringa har likevel langt på veg avvist ei nasjonal stenging av alle barnehagar og skular, som i mars.

Får dekt kostnader

Mange kommunar har uttrykt uro for om dei blir tilstrekkeleg kompenserte for auka utgifter og tapte inntekter under koronapandemien. Stortinget har fleire gonger vedtekne at kommunane skal kompenserast fullt ut.

– Den tydelege beskjeden min er: Vi skal kompensere dei ekstra koronautgiftene, seier Ropstad.

– Det betyr at dei kan tilsetje fleire personar til smittesporing og vikarar i skulen, samtidig som dei held oppe andre viktige tenester.

Kommunane har i fleire rundar i år vorte innvilga mange milliardar kroner ekstra for å handtere situasjonen. Barneministeren viser til at det står 900 millionar kroner igjen i skjønnsmiddel hos fylkesmennene for dei to siste månadene i år.

Nyleg fekk kommunane 7,3 milliardar kroner ekstra for å dekkje koronautgifter i første halvår av 2021.

– Er det behov for meir, kjem vi med det, anten i eit eige tilleggsnummer eller i revidert nasjonalbudsjett til våren, seier Ropstad.