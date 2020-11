Nyheiter

To bilførarar vart tatt i å køyre svært fort på E39 ved Langvatn i Volda, i ein kontroll seint fredag kveld.

Politiet skriv på Twitter: " Langvatn kl. 0010. UP har gjennomført ein laserkontroll i 80 sona. 8 forenkla forlegg. To beslag for å ha køyrt 152 og 161 km/t."