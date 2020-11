Nyheiter

– Eg er utruleg stolt over dette og det gamle kommunestyret som i dugnadsånd av dimensjonar har vore med på å finansiere Krøvelvegen. Til saman er det løyvd 2,1 millionar kroner, og dette er eit prosjekt på billegsal for Ørsta kommune, i god dugnadsånd med innbyggjarane i Krøvelen. Ein lykkeleg slutt på Ørstas dårlegaste kommunale veg, som no vert ein av dei beste.

Ein svært nøgd Stein Aam (Sp) talte glad til kommunestyret torsdag.

Krøvelen Vil byte veg med Krøvel-folket Formannskapet seier ja til å byte veg med Krøvel-folket. Den nye vegen som bygdefolket har spleisa på vert kommunal, medan gamlevegen vert privat.

Her har bygdefolket spleisa på ny veg – For meg vil dette lette kvardagen mykje. Eg veit at Felleskjøpet fortvilar kvar gong eg tingar fôrbil, for dei veit det er vanskeleg å kome seg til fjøsen.

Krøvel Gards – og Skogveglag har opparbeida ny veg i nedre del av skogsveg, denne har dei søkt Ørsta kommune om å overta.

Kommunestyet løyvde torsdag 900.000 kroner til asfaltering av vegen, slik at vegen er klart til å overtakast.

I saka var der eit punkt der det står: Krøvel Gards – og skrogsveglag Sa, vert eigar av gatelys langs ny vegtrase.

Synnøve Rekkedal HIll (Sp) kom med eit nytt forslag.

– Dei har synt initiativ og innovasjon, akkurat som Ørsta kommune vil ha. Gatelysa burde også vere eigd av kommunen. Mørenett seier at summen for vedlikehald av desse lysa, sett i eit 25 årspespektiv, er om lag 10.000 kroner per år. Det er ingen stor sum kanskje, fordelt på folket i Krøvelen, men det kan gå mange år før dei må gjere noko, og den dagen det må skiftast, vil det verte ein stor sum. Ørsta kommune bør vere eigar av gatelysa, oppmoda Hill.

Ho fekk med seg kommunestyret på dette.