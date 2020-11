Sjukehustilsett i Ålesund korona-positiv

Nyheiter

Ein tilsett ved augeseksjon på sjukehuset i Ålesund har testa positivt på Covid19 i dag torsdag 5. november, skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Den tilsette har hatt nærkontakt med fleire kolleger og pasientar, men hadde ingen symptom på sjukdom før onsdag ettermiddag, og har ikkje vore på arbeid etter dette.

- I tråd med smittevernrutiner vert alle nærkontakter varsla, uttalar klinikksjef Elisabeth Siebke. Dette gjeld også pasientar som har vore i kontakt med den tilsette etter måndag 2. november kl. 12, opplyser Helseføretaket

Totalt er det 18 tilsette og 20 pasientar som no blir sett i karantene og vil bli følgt opp. Arbeid med oppfølging er i gangsett i samarbeid med kommuneoverlegane i dei aktuelle kommunane kor pasientane eller dei tilsette bur.

Augeseksjonen i avdeling for kirurgi blir no stengd inntil vidare. Molde sjukehus har vaktberedskap for øyeblikkeleg hjelp for auge-pasientar i denne perioden.

- Stenginga av augeseksjonen påverkar ikkje dei andre tenestane på sjukehuset i Ålesund, seier klinikksjef Siebke.