Gunnar Knutsen ny styreleiar for skisenteret

Nyheiter

Det er klart etter at det nye styret har konstituert seg.

Dei andre i styret er Hans Kvammen (nestleiar), Thea Hovde, Odd Rune Walseth og Per Ivar Lied.

I dag har ikkje Ørsta Skisenter lenger dagleg leiar. Det nye styret skal dele på dette ansvaret i starten, og vil vurdere utlysing dersom styret finn det nødvendig. Vedtaket var samrøystes

Tiltaksplan

Styret er av generalforsamlinga pålagt å lage ein plan for tiltak som gjer at selskapet vert drive vidare. Dette skal leggjast fram for ekstraordinær generalforsamling innan 15. desember. Styret skal undersøke moglegheiter for ein retta aksjeemisjon eller ein open emisjon. Styret er elles utfordra til å legge fram ein utviklingsplan.

– Styret må legge fram ein plan for at selskapet ikkje skal drive for kreditors rekning og vurdere nedskriving av aksjekapital. Selskapsforma skal også vurderast, går det fram av referat frå styremøte til det nye styret.