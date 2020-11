To nye smitta i Volda

Nyheiter

To nye personar har testa positivt på korona i Volda.

– Begge er knytt til pågåande utbrot og har difor vore i karantene, opplyser Volda kommune på sine heimesider.

I løpet av kort tid har 11 voldingar fått påvist smitte.

– Denne veka, det vil seie måndag, tysdag og onsdag, vart det testa 415 personar i Volda og Ørsta. Vi fekk inn to nye positive prøvesvar 04.11.20. Begge er tilknytt pågåande utbrot og har vore i karantene. Desse to nye positive prøveresultata har difor ikkje konsekvens for smittesituasjonen i Volda, opplyser kommunen.