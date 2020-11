No kan buda verte riven

Nyheiter

Hammarbuda kan verte riven med det fyrste. Ørsta kommune ber fylkeskommunen kome med fråsegn.

Hammarbuda på Nordre Vartdal er eigd av kommunen. Buda står til forfall, men er samstundes registrert som eit kulturminne. Difor ynskjer kommunen ei fråsegn frå fylkeskommunen om det er greitt at det vert sett i gang ein rivingsprosess.

Spor etter den maritime kulturarven er under sterkt press, slår Kulturminneplanen fast.

Ei hovudårsak er at utviklinga av bygdesentrum har ført til stort press langs strandlinja.

– I kommunen finst det likevel nokre miljø som dokumenterer den fjord- og kystbundne levemåten på ein god måte, står det i Kulturminneplanen.

Her vert det vist til fleire naust, og nokre få sjøbuder.

Ei av de er altså Hammarbuda på Nordre- Vartdal, som er i svært dårleg forfatning.

Det har vore fleire initiativ for å restaurere buda, mellom anna med tanke på å skape eit tilbod til bebuarane på Vartdal Helsetun.

I mellomtida har åra gått og forfallet har tatt grep.