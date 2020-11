Ikkje aktuelt med lokale innstrammingar utover nasjonale smittevernråd

Nyheiter

Etter at regjeringa kom med si innstramming i dei nasjonale smittevernråda torsdag, stilte Møre-Nytt nokre spørsmål til kommuneoverlege Unni Natås, mellom anna om det er aktuelt med lokale innstrammingar som er endå strengare enn dei nasjonale smittevernråda.

Og det er det ikkje. I ein mail svarar Natås:

«Ørsta kommune følgjer nasjonale smittevernråd og har per dags dato ingen lokale innstrammingar utover dette. Slik situasjonen er no har vi ikkje grunnlag til å innføre lokale retningslinjer utover det som er gjeve nasjonalt. Arrangørar som ikkje finn svar på spørsmåla sine i den nasjonale korona-rettleiaren kan sende ein e-post til korona@orsta.kommune.no.»

Spørsmåla

Møre-Nytt stilte følgjande spørsmål:

Jfr. dei innskjerpa smittevernreglane som kom i dag. Er det aktuelt at Ørsta kommune no innfører reglar som går ut over desse?

Vert det endringar med omsyn til besøk på eldreinstitusjonar?

Vi vert bedne om å halde oss i størst grad heime. Kva med elevar i vgs og ungdomsskule som er inntil tretti elevar i klasserommet, pluss lærar og assistent som så går inn i ny klasse? Og kanskje køyrer i fulle bussar til og frå skulen. Tankar om dette - evt innskjerpingar?

Heimekontor. Vil du tilrå dette, og i tilfelle for kven? Tankar om antal kontorplassar i ope kontorlandskap f.eks.

Arrangement. Kva råd gjev du her?

Råd om idrettsarrangement i dagane som kjem.