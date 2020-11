Har etablert avdeling for kapitalrådgjeving

Nyheiter

Sparebank1 Søre Sunnmøre har etablert ei eiga avdeling for kapitalrådgjeving. Den nye avdelinga skal jobbe på tvers av privatkundar og bedrifter i heile marknadsområdet til SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

- Vi skal vere ein lokalbank som tilbyr god rådgjeving til alle. Det er betydeleg med kapital i marknaden og dei siste åra har vi sett eit aukande behov for rådgjeving knytt til overskotskapital. Det er difor gledeleg at vi no kan meddele at banken har etablert ei eiga avdeling som skal ta seg av desse kundane, seier administrerande direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset.

Solid kompetanse

Avdelinga skal bli leia av Ole-Magnus Orlien som kjem frå stillinga som avdelingsbanksjef for kontoret i Ørsta. Han har tidlegare leia Private Banking i banken og har stor fagkompetanse på området. Han har ei økonomigrad og avsluttar i desse dagar ein Executive MBA-grad frå NHH. Ole-Magnus har så langt fått med seg Sjur Haug som har mastergrad i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Bergen. Han kjem frå stillinga som rådgjevar på personmarknaden. Framover vil det bli jobba med å styrkeavdelinga ytterlegare.

- Dette blir ei svært kompetent avdeling som vi har all grunn til å vere stolte av, seier Stig Brautaset.

Ole-Magnus ser fram til å leie avdelinga som vil dekke eit viktig behov i marknaden.

- Vi skal vere ei avdeling for alle som sit på overskotskapital og ynskjer rådgjeving til korleis kapitalen skal forvaltast best mogleg. Det kan til dømes vere bedrifter som har generert overskot over tid eller midlar frå arv, utbytter, gåver og salg av eigedom som både privatpersonar og selskap kan få. Også stiftelsar og offentlege institusjonar ser vi har behov for denne type rådgjeving, seier Ole-Magnus Orlien.