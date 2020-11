Ber Ørsta - Volda ta imot 52 flyktningar i 2021

Nyheiter

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Ørsta ta imot 22 og Volda tretti flyktningar i 2021.

IMDi kalkulerer med at det på landsbasis vert behov for å ta imot 5030 flyktningar neste år, men ein understrekar at tala er usikre. Ikkje minst fordi korona-pandemien vil påverke moglegheita for innreise av overførings-flyktningar også i 2021.

Epidemien førte til at ein i sommar nedjusterte det totale busetnadsbehovet for 2020 frå 5120 til 3600. Og i haust vart det ytterlegare nedjustert til 3170.

IMDi gjev kommunane frist til å svare til 31. desember, og foreslår at to av plassane i Volda vert reservert for mindreårige over femten år.

Eventuelle familiegjenforeiningar kjem i tillegg til dei vel femti plassane.