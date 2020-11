Nyheiter

Blant foreldra på Folkestad skule har det rådd litt forvirring om kven som skulle testast. Ei mor skriv til ordførar, kommunedirektør, skulesjef og kommuneoverlege at fleire ungdomsskuleelevar tysdag i førre veke var nærkontaktar med den smitta læraren – det vil seie at dei var nærare enn to meter i over eitt kvarter.