Nyheiter

Sunnmørsposten: – Det spesielle er nemleg at nymånen tenner i nordvest 11. mai. Det kan dessverre bety snø. Og får eg rett i at det kjem snø i mai, så er det tredje året på rad at eg får rett. Då skal eg begynne som meteorolog på heiltid, ler Ivar Hol.