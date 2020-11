Viste fram kvalitetshestar under følsjå og markerte 20-årsjubileum

– Kvaliteten er imponerande, spesielt i hoppeklassa

Emmas Linnea var kåra til dagens hest under følsjået til Ørsta og Volda Fjordhestlag. Eigar Even Myklebust er klar på at fjordhestlaget er landets beste på avlsarbeidet.