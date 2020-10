Nyheiter

I etterkant av at Volda kommune fekk svar på 4 positive prøvesvar 29. oktober er det utført omfattande smittesporing.

– Sidan i går har det blitt sett ytterlegare 19 personar i karantene. I alt er det no 63 personar i karantene i Volda og Ørsta i samband med smittesporinga. Det er også avdekt nokre nærkontaktar i nabokommunar, opplyser Volda kommune på sine heimesider.

Dei fire personane som har testa positivt er alle nærkontaktar til dei to personane som fekk stadfesta covid-19 27. oktober.

– Resten av prøvene frå nærkontaktar frå smittesporinga så langt har vore negative, men det vil bli gjennomført fleire testar i dag og dei komande dagane.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol seier at symptoma varierer for dei smitta.

– Det er luftvegssymptom som sår hals, hoste, hovudverk og feber.

Vidare seier ho at dei har blitt sjuke kort tid etter nærkontakt med smitta person.

Smittekjelde

Kommunen skriv at kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har tidlegare gått ut med at smittekjelda har vore ukjent. Etter kartlegginga som har gått føre seg siste dagane er det grunn til å tru at smittekjelda kjem frå Ålesund.

Kommunen viser til kva Ålesund kommune har skrive på sine heimesider:

«Ein person har fått påvist smitte etter at han var definert som nærkontakt i samband med det utbrotet i Volda denne veka. Vedkommande er i isolasjon og smittekartlegging pågår vidare.»

Heimeskule og stengt barnehage

Folkestad skule var stengt fredag grunna smitteutbrotet.

– Komande veke blir det «heimeskule» for elevane ved Folkestad skule. Fleire tilsette er sett i karantene pr. i dag, då dei er nærkontaktar. Ingen av elevane er karantene, og for elevane gjeld difor nasjonale råd for sosial omgang.

Folkestad barnehage held stengt til over helga i påvente av prøveresultat.

– Det er kontroll på nærkontaktane til dei tre andre som har fått stadfesta covid-19, opplyser kommunen.