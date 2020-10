BKK Enotek har skrive viktig kontrakt med Mørenett

Nyheiter

BKK Enotek har signert kontrakt med Mørenett AS om nyetableringar, re-investeringar, drift og vedlikehaldsoppgåver av straumnettet i tolv kommunar på Sunnmøre og Nordfjord.

- Denne kontrakten gjev oss kontinuitet til å halde fram det arbeidet vi har gjort for Mørenett dei siste fire åra. Vi har eit etablert og fagleg sterkt miljø i Volda og Ålesund, seier Helge Rysjedal, adm. direktør i BKK Enotek.

Som ein konsekvens av endra lovverk med krav om å skilje ut konkurranseutsett verksemd frå nettselskap, gjennomførte Mørenett i 2017 en verksemdsoverdraging av entreprenørdelen til BKK Enotek. Sidan har Enotek utført el-entreprenørtenester for nettselskapet.

Omfanget av kontrakten er estimert til 45-55 millioner kroner årleg, og varer i to år.

- Vi har hatt eit godt samarbeid med Enotek dei siste fire åra. Dei har vist seg å vere svært konkurransedyktige, og vi er glade for at samarbeidet no held fram, seier Rune Kiperberg, adm. direktør i Mørenett.