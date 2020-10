– Feieavgift for sel svekkjer omdømmet til kommunen

Nyheiter

Det skriv Magne og Knut Riise i ein e-post til Ørsta kommune.

Saka gjeld krav om feieavgift også for sel på setrar kring om i kommunen. Krava kjem sjølv om pipene og røykrøra på sela ikkje vert feia.

Magne Riise og Knut Riise ber konkret om at kommune fell frå eit krav som er lagt fram om feiing av stålrøyret på selet dei har på Risestøylen.

– Me har teke imot krav om avgift for vatn, avløp og feiing for selet vårt på Risestøylen. Etter at me bygde hytte att med selet, har det ikkje vore behov for å fyre der. Så no har me fjerna røykrøyret, og då er der ingenting å feie, skriv Magne Riise og Knut Riise.

Dei peikar på at det heller ikkje er vatn og avløp i det gamle selet frå 1860 åra.

– Og då reknar me for sjølvsagt at kravet kan gjerast om inkje for framtida. Men om sant skal seiast, er det ei skam for kommunen at dei skal forlange 1. 026 kroner i året for eit omnsrøyr på to meter, som aldri treng feiing, og som kommunen neppe har planar om å feie, heiter det frå Magne og Knut Riise.