Volda kommune har i kveld fått melding om fire positive koronaprøver. Alle desse er knytt til dei to positive prøvene frå tysdag. Ein av dei som har testa positivt er tilsett på Folkestad skule.

- For at kommunen skal få betre tid til å få ei god oversikt over situasjonen vil skulen og barnehagen på Folkestad vere stengt i fredag, skriv kommunen i ei pressemelding.