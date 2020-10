Det spøker for den tradisjonelle Halloween-feiringa

Nyheiter

Det seier kommuneoverlege Unni Natås.

– Dagen må feirast på ein smittevennleg måte, legg ho til.

Etter dei nye nasjonale retninglinjene for smittevern, er det rådd til at det ikkje er meir enn fem gjester samla i private heimar.

Nye retningslinjer for smittevern – Vi må alle gjere så godt vi kan – Vi vert bombardert med stadig nye råd, og eg forstår godt at folk vert litt forvirra. Men om vi alle gjer så godt vi kan, er mykje gjort.

For barn og unge i ungdomsskulen og i dei vidaregåande skulane, gjeld rådet om maks fem gjester på besøk.

– Men det er litt annleis for dei som går i barnehage eller på barneskulen. Dei kan vere saman med sin eigen kohort, men må sjølvsagt følge dei generelle reglane om smittevern. Så det er mogleg å til dømes samle alle jentene i klassa for ei Halloween-feiring med film eller anna. Å gå knask eller knep er kanskje ikkje det luraste. I så fall bør det vere avklart på førehand kven dei skal gå til, om det er barn i same kohort til dømes. Godteriet bør vere innepakka, og det er viktig å sprite hendene.

Og å gå ei generell knask eller knep-runde og ringe på tilfeldige dører, er frårådd.

– Der er vel ein regel om å slå av utelyset om du ikkje vil ha besøk, så det kan vere ein idé. Vi har smittetilfelle i området vårt som vi ikkje veit kvar kjem frå, så vi må alle vere obs, oppmodar Natås.