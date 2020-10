Prisdryss til Volda-filmar

Nyheiter

Animasjonsfilmar laga av Volda-studentar gjer stor suksess og nyleg vann to ulike filmar pris under anerkjende filmfestivalar, melder Høgskulen i Volda.

Tidlegare i haust fekk student Margrethe Danielsen sin film Pearl Diver utmerking under den internasjonale animasjonsfestivalen i Zagreb.

Filmen har verkeleg tatt av og er vist på tretti festivalar verda over. Under Fredrikstad Animation Festival stakk Pearl Diver av med prisen for beste nordisk-baltisk studentfilm.

Volda-studentar det også godt under Bergen Internasjonale Filmfestival. Der vann Sondre Johre og Joachim Berg prisen for beste kortreiste kortfilm.

Det gjorde dei med animasjonsfilmen HIJACK139, som handlar om ein ung mann som bestemmer seg for å kapre eit fly frå Trondheim til Oslo. Denne animerte dokumentaren fortel historia om kva som skjedde på Braathens SAFE sin flight 139 21. juni 1985.